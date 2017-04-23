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مدرب كريستال ينهي عقدة الأنفيلد.. وبنتيكي يحقق رقمًا مثيرًا أمام ليفربول

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مدرب كريستال ينهي عقدة الأنفيلد.. وبنتيكي يحقق رقمًا مثيرًا أمام ليفربول مدرب كريستال ينهي عقدة الأنفيلد.. وبنتيكي يحقق رقمًا مثيرًا أمام ليفربول

التحرير

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شهدت مباراة ليفربول وكريستال بالاس، مساء اليوم الأحد، بملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز، أرقامًا مثيرة بطلها المدرب المخضرم سام ألاردايس، والمهاجم البلجيكي كريستيان بينتيكي.

وذكرت "سكاي سبورتس" الإنجليزية، اليوم الأحد أن ألاردايس، نجح في كسر عقدة ملعب "أنفيلد" بقيادة كريستال بالاس للفوز 2-1، ليحقق المدير الفني السابق لمنتخب إنجلترا أول انتصار له في معقل الليفر منذ عام 2003، عندما قاد بولتون واندررز للفوز على ليفربول في كأس رابطة المحترفين.

وأشارت إلى أنه في آخر 13 زيارة لسام ألاردايس إلى ملعب أنفيلد، حقق 3 تعادلات فقط، وخسر 10 مرات مع جميع الأندية التي عمل بها.

أما كريستيان بينتيكي مهاجم كريستال بالاس فحقق رقمًا مثيرًا أمام ناديه القديم ليفربول، حيث هز شباك الريدز بثنائية ليقود فريقه الحالي للفوز 2-1، ويرفع رصيده إلى 5 أهداف سجلها في مرمى ليفربول بمعقله.

يذكر أن بينتيكي طوال موسم كامل بقميص ليفربول، لم يسجل سوى 4 أهداف فقط وسط جماهيره في أنفيلد رود. 

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التحرير

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