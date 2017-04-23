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كلوب: الخسارة قاسية.. ولكن نستطيع التعويض

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كلوب: الخسارة قاسية.. ولكن نستطيع التعويض كلوب: الخسارة قاسية.. ولكن نستطيع التعويض

التحرير

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أشار الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إلى أنه كان يمكن تقديم أداء أفضل أمام فريق كريستال بالاس، مؤكدًا على أن فريقه مصمم على تعويض هزيمة اليوم في المباراة المقبلة.

وكان ليفربول قد سقط أمام كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن لقاءات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

وأضاف كلوب، في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية، بعد المباراة: "بالاس قدم مباراة جيدة، نحن سيطرنا على المباراة ولكنهم الأفضل، كان في إمكاننا تقديم أداء أفضل من هذا ولكننا لم نفعل ذلك، كان لدينا لحظات جيدة في الشوط الأول ولكن هدف الخصم المبكر أثر كثيرًا، لم نكن في أفضل حالاتنا اليوم".

وتابع: "أدرك ما يفكر فيه الجميع الآن، يرون أن ليفربول يتراجع مرة أخرى، ولكن مازال أمامنا مباريات قادمة، لدينا يومين من أجل نسيان ما حدث والتعافي، علينا التركيز من أجل تعويض ما حدث اليوم بعد ذلك ".

وأختتم: "الخسارة بمثابة أمر قاسِ ومحبط بالنسبة لنا، أعترف أننا وقعنا في عدة أخطاء اليوم، الموسيقى تأتي حاليًا من غرفة ملابس الخصم وليس منا وهذا يلخص كل شيء، ولكن مازال أمامنا شهر أخير وعلينا النهوض مرة أخرى للحفاظ على مستوانا ومركزنا وضمان التأهل ".

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التحرير

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