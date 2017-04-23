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جوارديولا: سنكون أقوى في الموسم المقبل

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جوارديولا: سنكون أقوى في الموسم المقبل جوارديولا: سنكون أقوى في الموسم المقبل

التحرير

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أعرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن استياءه، في تصريحات للصحفيين، وذلك بعد خسارة فريقه أمام آرسنال بهدفين مقابل هدف، في نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني: "لست أنا من يشكو من سوء الحظ أو التحكيم عند كل خسارة، لأننا بهذه الطريقة لن نتحسن أبدًا".

وأضاف: "لا بد أن نفكر في الأسباب الحقيقية للخسارة، والأخطاء التي يجب أن نتجنبها فيما هو قادم، علينا أن نتطلع للمستقبل".

واختتم: "بعض اللاعبين سيبقون معنا والبعض الآخر سيرحل، وآخرون سينضمون لنا، أنا واثق أننا سنكون أقوى في الموسم المقبل".

الجدير بالذكر أن نادي مانشستر سيتي، ودع هذا الموسم بطولات كأس الرابطة الإنجليزية، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، كما يحتل حاليًا المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي، وهو ما يعني أن السكاي بلوز بنسبة كبيرة لن يتوجوا بأي لقب في أول موسم لجوارديولا كمدرب للفريق.

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التحرير

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