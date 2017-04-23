"القابضة لمياه الشرب": لا توجد تعليمات برفع أسعار المياه حتى الآن

كتبت – سحر عزام :

قال العميد محيى الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه لا توجد تعليمات حتى الآن بتحريك أسعار المياه رغم ارتفاع سعر مستلزمات الإنتاج والكهرباء وزيادة سعر الدولار.

وأشار الصيرفي في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، إلى أن هناك خطة تم وضعها لتحريك أسعار مياه الشرب خلال 5 سنوات، لافتًا إلى إن تكلفة سعر تنقية لتر المياه لكي يصل للمواطنين في منازلهم أصبحت تتجاوز جنيهان بعد أن كانت 160 قرشًا.

وأوضح المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة غير مسئولة عن تحريك الأسعار وأن مناقشة الزيادة تتم مع الجهاز التنظيمي لمياه الشرب ليعرض الأمر على مجلس الوزراء ليتخذ قرار إما بتحريك الأسعار أو تحريك الشرائح.