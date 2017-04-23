كيف تحتفل البحرية الصينية بذكرى تأسيسها الـ68؟

بكين - (أ ش أ):

غادر أسطول صيني صغير، مكون من 3 سفن حربية، مدينة شانجهاي، في زيارات لتوطيد العلاقات العامة إلى أكثر من 20 دولة حول العالم، وذلك في الذكرى الـ68 لتأسيس البحرية الصينية.

وقال المفوض السياسي لجيش التحرير الشعبي الصيني مياو هوا - في تصريحات نقلتها صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، اليوم الأحد - إن الأسطول المؤلف من مدمرة الصواريخ تشانج تشون، وفرقاطة الصواريخ جينجتسو، وسفينة الإمدادات تشاو، سيجوب آسيا وأوروبا وأفريقيا ومنطقة الأمريكيتين لمدة 180 يوما تقريبًا.

وأضاف المسئول العسكري الصيني الذي أشرف على انطلاق الأسطول، أن الهدف من تلك الزيارات هو تعزيز علاقات الصداقة، وتعميق الاتصال والتعاون العسكري، وإظهار صورة جيدة للبحرية الصينية.

وأشارت الصحيفة الصينية إلى أن السفن الثلاث تم تصنيعها محليا، لافتة إلى أنها الرحلة الأولى للفرقاطة جينجتسو التي دخلت الخدمة رسميا في 2016، بينما نفذت السفينتان الأخريان عدة عمليات مرافقة ودوريات.

يذكر أن البحرية الصينية تحتفل، اليوم الأحد، بالذكرى السنوية الـ68 لتأسيسها.