تعاون بين مصر وروندا للاستفادة من خبرات التليفزيون المصري

القاهرة - (أ ش أ):

التقى مجدى لاشين رئيس قطاع التليفزيون، اليوم الأحد، نظيره الرواندى أيسموي أرثر، وسفير رواندا، بالقاهرة الشيخ صالح هابيمانا، فى إطار التعاون الإعلامي بين مصر ورواندا.

وتم خلال الإجتماع مناقشة العديد من نقاط ومجالات التعاون بين التليفزيون المصرى والرواندى منها التدريب وتبادل الخبرات ورفع قناة مصرية ناطقة بالإنجليزية على باقة التليفزيون الرواندى حتى يتسنى لهم معرفة أخبار مصر.