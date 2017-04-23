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انتظام الحركة الملاحية بمطار الغردقة بعد تحسن مستوى الرؤية

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انتظام الحركة الملاحية بمطار الغردقة بعد تحسن مستوى الرؤية انتظام الحركة الملاحية بمطار الغردقة بعد تحسن مستوى الرؤية

مصراوي Masrawy

مطار الغردقة الدولي

كتب- طه عبيد:

أعلن الكابتن إيهاب محيي رئيس الشركة المصرية للملاحة الجوية، عودة الحركة الجوية بمطار الغردقة الدولي واستأنفت الطائرات الإقلاع والهبوط مرة ثانية، بعد تحسن الأحوال الجوية وانكشاف مستوى الرؤية ووصولها إلى ٩٠٠ متر مما يسمح بإقلاع وهبوط الطائرات بصورة منتظمة.

وقال محيي في تصريحات له، إن ٩ رحلات قادمة من ألمانيا وتركيا وسويسرا وانجلترا تم تحويلها إلى مطارات مرسى علم وشرم الشيخ والأقصر لانخفاض مستوى الرؤية إلى أقل من ١٠٠ متر مما لا يسمح للطائرات بالهبوط وفقًا للأمن والسلامة الجوية في الساعة 5 مساء اليوم.

وشهد المطار تكدس ركاب ٤ رحلات داخلية تابعة لـ"مصرللطيران داخل الصالة بالمطار لعدة ساعات، لعدم إقلاع رحلاتهم لانخفاض مستوى الرؤية.

وأكد مصدر مسئول بالشركة المصرية للملاحة، لمصراوي، أنه جاري حالياً جدولة الرحلات وإقلاعها تباعًا سواء التي لم تتمكن من الإقلاع لسوء الأحوال الجوية أو التى تم تحويل مسارها.

وأوضح أن الشركة سترسل طائرة من طراز رفيع لإحضار جميع الركاب المتكدسين بالغردقة.

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