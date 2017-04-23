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بالصور.. محافظ ومدير أمن بني سويف يشهدان الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

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محافظ ومدير أمن بني سويف يشهدان الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (1)محافظ ومدير أمن بني سويف يشهدان الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (1)

محافظ ومدير أمن بني سويف يشهدان الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (2)محافظ ومدير أمن بني سويف يشهدان الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (2)

محافظ ومدير أمن بني سويف يشهدان الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (3)محافظ ومدير أمن بني سويف يشهدان الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (3)

محافظ ومدير أمن بني سويف يشهدان الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (4)محافظ ومدير أمن بني سويف يشهدان الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (4)

بني سويف ــ أحمد كامل:

شهد محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب، ومدير الأمن اللواء عادل تونسي، مساء اليوم الأحد، الاحتفال الديني الذي أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، عقب صلاة العشاء بمسجد عمر بن عبدالعزيز في مدينة بني سويف.

بدأ الاحتفال بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة للشيخ أحمد عبدالعال إمام وخطييب المسجد، تحدث خلالها عن الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج، وأهمية الاستفادة منها في حياتنا، والاقتداء بخُلُق وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

حضر الاحتفال اللواء يسري خضر السكرتير العام، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، والمحاسب أحمد دسوقي رئيس المدينة، وعدد من قيادات وعلماء الأزهر والأوقاف والقيادات التنفيذية بالمحافظة.​

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