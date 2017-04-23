بالصور.. محافظ الدقهلية يشهد احتفال الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

الدقهلية - رامي القناوي:

شارك محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، مساء اليوم الأحد، الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، في مسجد النصر بالمنصورة.

بدأت الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد الجمال، ثم كلمة للشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف، حول الدروس المسنفادة من هذه الذكرى العطرة. كما دعا أن يحفظ مصر وقادتها وشعبها وجيشها وجميع المسؤولين عن أمتها ومسيرتها.

واختتم برنامج الاحتفال بالابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ ممدوح الرفاعي.

وحضر الاحتفال اللواء أحمد الأنصاري حكمدار مديرية الأمن، واللواء فايز شلتوت وكيل أول الوزارة السكرتير العام، والمهندس مختار الخولي وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وجمعُ كبير من أبناء المنصورة.​