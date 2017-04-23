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"داعش" يقتل 10 جنود عراقيين غربي العراق

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"داعش" يقتل 10 جنود عراقيين غربي العراق "داعش" يقتل 10 جنود عراقيين غربي العراق

مصراوي Masrawy

جماعة داعش الارهابية

(أ ف ب):

صرح مسؤولون عسكريون أن عددًا من مقاتلي تنظيم "داعش" كانوا يرتدون ملابس الجنود، نصبوا كمينا لقافلة تابعة للقوات الحكومية في منطقة صحراوية نائية غرب العراق، الأحد، ما أسفر عن مقتل 10 جنود عراقيين.

وصرح ضابط في الجيش العراقي لوكالة فرانس برس أن عناصر من التنظيم الجهادي يحملون رشاشات وقاذفات صواريخ هاجموا عربات مدنية وعسكرية تنقل جنودا قرب الرطبة، فقتلوا 10 أشخاص على الأقل وأصابوا 20 آخرين".

وأكد مسؤولون آخرون الهجوم وعدد الضحايا.

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