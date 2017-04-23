فيديو| موسى: «الناس هتهج من التجمع.. مش لاقيين ماية»

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هاجم الإعلامي أحمد موسي، المسئولين بسبب انقطاع المياه في التجمع الخامس والقاهرة الجديدة؛ منذ الخميس الماضي، قائلًا: "ارحمونا الناس هتهج".

وأضاف موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، :"مش هقولكم كل واحد هناك بيدفع كام عشان يشتري الماية ويشرب ويشرب عياله، والناحية التانية المسئولين مابيعبروش المواطنين".

وتابع: "لازم ترحموا الناس كفاية الناس متحملة أسعار مش هيبقى الماية كمان، الناس هتهج وتسيب التجمع بعد ما دفعوا ملايين مش لاقيين شوية ماية، محطة الماية بايظة وبقالها 10 سنين مضروبة".



