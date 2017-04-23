أخبار عاجلة

المصري يبحث عن مصالحة جماهيره عبر بوابة الزمالك -
التشكيل المتوقع للأهلي أمام طنطا -
عاجل.. ارتباك شديد بالخط الأول لمترو الأنفاق وغضب كبير بين المواطنين وبيان عاجل للشركة لطمأنتهم وللكشف عن السبب -
عاجل.. مصرع وإصابة 20 شخص منذ قليل والدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة خلال دقائق قليلة والصحة تصدر بياناً تكشف فيه التفاصيل -
بالصور.. وزير التموين: لا يمكن زيادة الدعم التمويني في رمضان إلا بموافقة "الجارحي" -
وزير التموين: لا يمكن زيادة الدعم التمويني في رمضان إلا بموافقة "المالية" -
«سواريز» يهنئ «ميسي» بعد الكلاسيكو: اللاعب الأفضل في التاريخ -
احذر: 3 أنواع من الأدوية الشهيرة المتداولة بالأسواق تسبب السرطان وأمراض الكبد وتلف الأعصاب والجلطة -
8 الصبح - كلمات رائعة وتأثر ودموع من الكابتن عصام عبد المنعم فى حق جماهير النادي الأهلي -
بالأسماء.. حركة تنقلات الموسعة بين مديري المستشفيات والإدارات الصحية بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

بالصور.. البابا يصل كاتدرائية مارمرقس بالكويت وسط «حشد مصري»

Google+ Print
بالصور.. البابا يصل كاتدرائية مارمرقس بالكويت وسط «حشد مصري» بالصور.. البابا يصل كاتدرائية مارمرقس بالكويت وسط «حشد مصري»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وصل البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأحد، إلى كاتدرائية القديس مارمرقس الرسول بمنطقة الحولي بمدينة الكويت، حيث كان في استقباله حشد شعبي كبير من المصريين العاملين بالكويت.

يذكر أن البابا حضر ظهر اليوم إلى الكويت، تلبية لدعوة أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، وهي تعد الزيارة الأولى له لهذه الدولة الخليجية منذ تنصيبه في نوفمبر 2012.

كان في استقباله لدى وصوله المطار الوزاري بالكويت، نائب وزير شئون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح الصباح  ومحمد صالح الذويغ السفير الكويتي بالقاهرة ورئيس بعثة الشرف، وتوجه والوفد المرافق مباشرة إلى قصر بيان للقاء "الصباح"، حيث أقيمت مأدبة غداء حضرها قداسة البابا.

البابا تواضروس في كاتدرائية مارمرقس بالكويت2

البابا تواضروس في كاتدرائية مارمرقس بالكويت

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
المصري يبحث عن مصالحة جماهيره عبر بوابة الزمالك

المصري يبحث عن مصالحة جماهيره عبر بوابة الزمالك

التشكيل المتوقع للأهلي أمام طنطا

التشكيل المتوقع للأهلي أمام طنطا

«سواريز» يهنئ «ميسي» بعد الكلاسيكو: اللاعب الأفضل في التاريخ

«سواريز» يهنئ «ميسي» بعد الكلاسيكو: اللاعب الأفضل في التاريخ

وكيل أوقاف الإسكندرية يؤكد على دور الأزهر في نشر الفكر المعتدل

وكيل أوقاف الإسكندرية يؤكد على دور الأزهر في نشر الفكر المعتدل