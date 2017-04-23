بالصور.. البابا يصل كاتدرائية مارمرقس بالكويت وسط «حشد مصري»

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وصل البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأحد، إلى كاتدرائية القديس مارمرقس الرسول بمنطقة الحولي بمدينة الكويت، حيث كان في استقباله حشد شعبي كبير من المصريين العاملين بالكويت.

يذكر أن البابا حضر ظهر اليوم إلى الكويت، تلبية لدعوة أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، وهي تعد الزيارة الأولى له لهذه الدولة الخليجية منذ تنصيبه في نوفمبر 2012.

كان في استقباله لدى وصوله المطار الوزاري بالكويت، نائب وزير شئون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح الصباح ومحمد صالح الذويغ السفير الكويتي بالقاهرة ورئيس بعثة الشرف، وتوجه والوفد المرافق مباشرة إلى قصر بيان للقاء "الصباح"، حيث أقيمت مأدبة غداء حضرها قداسة البابا.