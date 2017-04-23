قضاة «النقض» يدعون لعمومية طارئة للتصعيد ضد قانون «الهيئات القضائية»

التحرير

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دعا قضاة محكمة النقض، اليوم الأحد، إلى عقد جمعية عمومية طارئة لرؤساء دوائر المحكمة للتصعيد مشروع قانون "اختيار رؤساء الهيئات القضائية"، والتأكيد على رفضهم لمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب بصفة مبدئية رغم رفض الهيئات القضائية.

وقالت مصادر، إن القضاة نجحوا في جمع توقيعات من قضاة محكمة النقض، لعقد الجمعية العمومية الطارئة ونجحوا في جمع النصاب القانوني.

وأوضحت المصادر، لـ"التحرير" أنهم يهدفون إلى إعادة النظر في مشروع قانون لتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، الذى وافق عليه البرلمان بشكل مبدئى فى جلسته العامة نهاية مارس الماضى، وأرسله لمجلس الدولة لمراجعته، ومن المتوقع طرحه للتصويت النهائى الأربعاء المقبل.

وأكدت المصادر أن القضاة الذين جمعوا التوقيعات تقدموا بخطاب رسمى إلى المستشار مصطفى شفيق، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، للدعوة إلى الجمعية العمومية الطارئة ومن المتوقع الإعلان عن موعدها خلال الساعات المقبلة.

وقالت المصادر إن الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض لم تنعقد على مدار تاريخها إلا فى الأمور الجلل والأزمات الكبيرة، خاصة أن محكمة النقض هى المحكمة العليا فى النظام القضائى المصرى، ورئيسها هو رئيس مجلس القضاء الأعلى "رأس السلطة القضائية".

يذكر أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض لها اختصاصات واسعة تتعلق بتفويض رئيس المحكمة فى إدارة أعمالها وكل ما يتصل بشؤونها.