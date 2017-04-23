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خبير عسكري سعودي: «مصر والمملكة العمود الفقري للمنطقة»

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خبير عسكري سعودي: «مصر والمملكة العمود الفقري للمنطقة» خبير عسكري سعودي: «مصر والمملكة العمود الفقري للمنطقة»

التحرير

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قال اللواء الركن الدكتور شامي محمد الظاهري، قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة سابقًا، مساء الأحد، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح إلى السعودية، لتوحيد وتوثيق العمل المشترك بين البلدين، وكذلك المواقف والآراء، مؤكدًا أن « والمملكة هما العمود الفقري في المنطقة العربية والإسلامية، ويشكلان رافعة للقرارات السياسية والعسكرية في المنطقة».

أضاف الظاهري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، أنه «من الضروري أن يتم التنسيق بين آراء الرئيسين فيما يتعلق بما يجري المنطقة العربية»، مشيرًا إلى أن «المناخ العربي الآن مشتعل، وهناك ملفات متعددة سيتم مناقشتها، خاصةً فيما يتعلق بالدول العربية الشقيقة، ونحن جميعًا نريد أن يحث الاستقرار في الشرق الأوسط».

أكد قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية سابقًا، أن مصر من أكثر الدول التي تتأثر بشكل مباشر من الأعمال الإرهابية.

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التحرير

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