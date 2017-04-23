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رئيس «الشئون العربية» بالبرلمان: العلاقات المصرية السعودية أصبحت أشد صلابة

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رئيس «الشئون العربية» بالبرلمان: العلاقات المصرية السعودية أصبحت أشد صلابة رئيس «الشئون العربية» بالبرلمان: العلاقات المصرية السعودية أصبحت أشد صلابة

التحرير

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قال اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح للممكلة العربية ترسخ لأطر التعاون الوثيق بين والسعودية، لافتًا إلى أن العلاقات بين البلدين أصبحت أشد قوة وصلابة في ظل تداعيات الموقف العربي والدولي، والتحديات الجسام التي تواجه الأمة العربية.

وتابع: "لأن البلدين هما الجناحان المؤثران للأمة في مواجهة المجتمع الدولي بأسره، كان لابد من التنسيق المستمر في الرؤى والسياسات والتوجيهات بشأن الأزمات والنزاعات التي شهدها العديد من دول المنطقة فضلا عن التدخلات الإقليمية والدولية فى الشأن العربى وبشكل غير مسبوق، بما يحتم توحيد الجبهة العربية وتقويتها".

وأوضح أن العلاقة الإخوية الصادقة والمتينة التى تربط بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين كفيلة لتحقيق طفرة في العلاقات الثنائية من جانب، وتأثيرها الإيجابى على العلاقات "العربية - العربية" كلها من جانب آخر.

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التحرير

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