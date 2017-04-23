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وزير الثقافة يصل الإسماعيلية لحضور حفل ختام «الأفلام التسجيلية»

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وزير الثقافة يصل الإسماعيلية لحضور حفل ختام «الأفلام التسجيلية» وزير الثقافة يصل الإسماعيلية لحضور حفل ختام «الأفلام التسجيلية»

التحرير

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وصل الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة، اليوم الأحد، إلى محافظة الإسماعيلية، لحضور حفل ختام الدورة 19 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفيلم التسجيلي.

كان في استقبال الوزير، الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اللواء عصام سعد، مدير أمن الإسماعيلية، والسكرتير العام للمحافظة.

ويقام الحفل، مساء اليوم، بالقاعة الكبرى فى قصر ثقافة الإسماعيلية، وذلك بعد أن كان مقررًا إقامته، بعد غد الثلاثاء، إلا أن انشغال محافظة الإسماعيلية بالاستعدادات لاحتفالات أعياد سيناء، حال دون ذلك.

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التحرير

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