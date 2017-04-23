قيادي بـ«دعم مصر»: وجهات نظر القاهرة والرياض «متطابقة»

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قال النائب محمد على يوسف، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، والأمين العام المساعد بائتلاف دعم مصر، إن الحفاوة التى استقبلت بها المملكة العربية السعودية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

ووصف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، في بيان له اليوم، الزيارة بالناجحة لتحقيق جميع أهدافها السياسية والاقتصادية، والوقوف صفا واحدا ضد مكافحة الإرهاب الأسود.

ولفت رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، فى بيان، إلي أن القمة بين الرئيس السيسى والملك سلمان بن عبد العزيز كانت على مستوى العلاقات بين البلدين وأكدت مكانتهما الاستراتيجية وتطابق وجهتى نظر بين القاهرة والرياض تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.