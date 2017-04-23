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عضو «الشورى» السعودي: مصر شقيقتنا الكبرى وعمود الخيمة

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عضو «الشورى» السعودي: مصر شقيقتنا الكبرى وعمود الخيمة عضو «الشورى» السعودي: مصر شقيقتنا الكبرى وعمود الخيمة

التحرير

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أعرب عبد العزيز المحتمي، عضو مجلس الشورى السعودي، مساء الأحد، عن سعادة السعوديين بزيارة الرئيس عبد الفتاح إلى أراضي بلده الثاني في المملكة، مشدّدًا على أنهم «يدركون أن هي الشقيقة الكبرى للدول العربية».

أضاف المحتمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، أن مصر والمملكة هما عمودا الخيمة العربية، والأمن العربي والإقليمي، لا سيما في ظّل المتغيرات التي تشهدها المنطقة.

تابع أن القمة المصرية ستجدد الآمال والطموحات بين البلدين، مشيرًا إلى أن الأزمات في الشرق الأوسط بحاجة إلى دعم صريح.

لفت المحتمي، إلى أنه سيكون هناك بيان رسمي من خلال المباحثات بين الرئيسين، ردًا على تدخل إيران وتركيا في الشأن العربي.

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التحرير

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