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بالصور.. "أوقاف الإسماعيلية" تحتفل بذكرى "الإسراء والمعراج"

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مصراوي Masrawy

أوقاف الإسماعيلية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج (1)أوقاف الإسماعيلية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج (1)

أوقاف الإسماعيلية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراجأوقاف الإسماعيلية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

أوقاف الإسماعيلية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج (3)أوقاف الإسماعيلية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج (3)

أوقاف الإسماعيلية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج (4)أوقاف الإسماعيلية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج (4)

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

نظمت مديرية أوقاف الإسماعيلية، مساء اليوم الأحد، احتفالاً دينيًا بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، أقيم في مسجد تليفزيون القنال.

حضر الاحتفال اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، واللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية، ومديري العموم ولفيف من قيادات وأئمة الأوقاف، والقيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ محمد محروس طلبة.

كما ألقى الشيخ سعيد أحمد عيد، كلمة تحدث خلالها عن بعض الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج، وأهمية الاستفادة منها، وأن الدرس الأعظم من معجزة الإسراء هو أن الفرج يأتي دائمًا عقب الشدة، وأن المنح تولد من رحم المحن، وأن بعد العسر يسرًا.

واختتمت الاحتفالية بالتواشيح والابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ محمود عوض الله.​

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