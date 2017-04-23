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فينجر: أرسنال باق.. وسأرحل في أحد الأيام

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فينجر: أرسنال باق.. وسأرحل في أحد الأيام فينجر: أرسنال باق.. وسأرحل في أحد الأيام

التحرير

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وصف الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لأرسنال، أداء لاعبيه اليوم خلال نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي، والذي انتهى بفوز الفريق اللندني بنتيجة (2-1)، بالإيجابي، مؤكدًا أنهم ردوا على الذين "شككوا" في قدراتهم "خلال المواجهات الكبيرة".

وأشار فينجر خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أعتقد أن الفريق رد بأفضل طريقة، بدأنا اللقاء وسط بعض الشكوك ولكننا  تحسنا مع مرور الوقت، وأعتقد أننا أنهيناه بتماسك وخطورة كبيرين، لاسيما في الشوطين الإضافيين".

وشدد المدرب المخضرم، الذي رفض الحديث حول مستقبله مع الفريق اللندني، "هذه المباراة كانت بمثابة اختبار بالنسبة لنا، اختبار ذهني، الناس كانت تتشكك في قدرتنا على المقاومة في مباراة كهذه، وفي الأوقات الصعبة، وأعتقد أننا رددنا بشكل قوي. هذه المباراة كانت بمثابة أفضل رد من جانب لاعبي الفريق".

وينتهي عقد المدرب الفرنسي مع "الجانرز" في 30 يونيو المقبل ولم يكشف حتى الوقت الراهن عن استمراره من عدمه، في الوقت الذي طرحت عليه الإدارة التجديد لموسمين قادمين.

وأكد "الفريق يمر بفترة طيبة، وهذا الكيان كبير للغاية، هذا هو الأهم، سأرحل في أحد الأيام، لا أعلم متى بعد، ولكن أرسنال باق، وسيظل هكذا ناد كبير".

وبهذا الانتصار يلحق أرسنال بـ"البلوز"، الذين فازوا على توتنهام هوتسبر أمس السبت على نفس الملعب بنتيجة (4-2)، في نهائي لندني خالص سيقام يوم 277 مايو المقبل.

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التحرير

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