الخارجية الروسية: مقتل أمريكي ببعثة "الأمن والتعاون" في أوكرانيا

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الشخص الذي قٌتل، اليوم الأحد، جراء انفجار سيارة بعثة الرقابة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على بعد 2 كلم من خط التماس، في مقاطعة لوهانسك الأوكرانية، هو أمريكي الجنسية.

جاء ذلك في بيان للخارجية، نقلا عن وكالة أنباء سبوتنيك الروسية " وفقا لتصريحات إدارة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ووفقا لتصريحات إدارة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، انفجرت، صباح اليوم، سيارة لبعثة الرقابة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بسبب لغم أرضي، على بعد 2 كلم من خط التماس، في مقاطعة لوهانسك الأوكرانية ، وذلك خلال عودتها من دوريتها.

وقٌتل عامل بشركة طبية متعاقد مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وهو مواطن أمريكي. كما أصيب مراقبون دوليون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا كانوا في في السيارة".