ضبط تاجري مخدرات وسوري منتهية إقامته في الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

ضبطت مباحث الوادي الجديد، مساء اليوم الأحد، عاطلين بحوزتهما 400 قرص مخدر في واحة الداخلة.

تلقى مدير أمن الوادي الجديد، اللواء أحمد عبد الغفار، إخطارًا من الرائد أحمد فراج، رئيس مباحث مركز الداخلة، بمعلومات سرية وردت إلى وحدة مباحث الداخلة، عن متهمين في قضايا سرقة ومخدرات يروجون للأقراص المخدرة في بعض الأحياء السكنية والقرى البعيدة بمركز الداخلة.

وبعد استئذان النيابة العامة، وتشكيل قوة أمنية مكبرة، بقيادة الرائد أحمد فراج رئيس مباحث مركز الداخلة، والنقيب مصطفي يونس معاون مباحث القسم، جرى ضبط المتهمين، وهما عاطل، عُثر بحوزته على 300 قرص مخدر في منطقة غرب الموهوب، وآخر عاطل مقيم بنفس المنطقة، عُثر بحوزته على 100 قرص مخدر، تبين أنه متهمًا في قضيتي سرقة واتجار بالمخدرات.

وفي سياق آخر، ضبطت وحدة مباحث الداخلة سوري يبلغ من العمر 50 سنة، أثناء قيادته سيارة دون تراخيص، يحمل تأشيرة دخول عبر منفذ سفاجا منتهية في 5 ديسمبر 2016.

حررت بالوقائع الثلاث المحاضر أرقام 567 و568 إداري و408 جنح مركز شرطة الداخلة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. ​