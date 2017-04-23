بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة بين ضباط المباحث في الفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

أصدر مدير أمن الفيوم اللواء خالد شلبي, مساء اليوم الأحد، حركة تنقلات محدودة لرؤساء ومعاوني مباحث المراكز والأقسام بالمحافظة.

وشملت الحركة نقل الرائد أحمد جنيدي رئيس مباحث إبشواي للعمل رئيسًا لمباحث مركز الشواشنة، والرائد محمد علاء للعمل رئيسًا لمباحث مركز إبشواي.

كما نُقل النقيب محمد هاشم مفتاح للعمل رئيسًا لمباحث يوسف الصديق بدلاً من الرائد كمال حلمي الذي تم نقله إلى إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم.

ونقل النقيب شادي رضا مفتاح معاون مباحث مركز شرطة الفيوم إلى معاون مباحث أول قسم الفيوم بدلاً من النقيب أحمد حسين طرفاية الذى تم نقله للعمل معاونًا لمباحث مركز شرطة طامية.​