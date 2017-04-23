حظك اليوم برج الدلو الإثنين 24/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: يوحي هذا اليوم ببعض الجدل والنزاعات في حياتك المهنية، لكن رحابة صدرك في تقبل آراء الآخرين تتيح لك استيعاب الأمور



عاطفياً: كثرة طلبات الحبيب ترهقك وتسبّب لك التعب، ولا تطلب منه أن يثبت لك حبّه وأنت تدرك أنه يعشقك



صحياً: حاول قدر الإمكان ألا تقسو على نفسك فتوفر عليك التورط في مشاكل صحية كثيرة

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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