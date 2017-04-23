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ماكرون عن نتائج الانتخابات الفرنسية: الفرنسيون أعربوا عن رغبتهم في التغيير

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ماكرون عن نتائج الانتخابات الفرنسية: الفرنسيون أعربوا عن رغبتهم في التغيير ماكرون عن نتائج الانتخابات الفرنسية: الفرنسيون أعربوا عن رغبتهم في التغيير

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إيمانويل ماكرون مرشح الرئاسة الفرنسية

كتب - علاء المطيري:

قال إيمانويل ماكرون، مرشح الرئاسة الفرنسية المستقل، إن الفرنسيين أعربوا عن رغبتهم في التغيير ، وذلك عقب حصوله على 23 % من أصوات الناخبين وفقًا لنتائج غير رسمية، للانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم الأحد.

وأظهرت النتائج الأولية تقدم ماكرون ومارين لوبان للجولة الأولى ليخوضا معًا الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الـ7 من مايو القادم.

وانتهى، اليوم الأحد، في تمام السابعة مساءًا، بالتوقيت المحلي لفرنسا، التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي يتنافس فيها 11 مرشحًا، بينما يستمر الاقتراع حتى الثامنة مساء في بعض المدن الكبرى من بينها العاصمة باريس.

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