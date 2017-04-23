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حظك اليوم برج العقرب الإثنين 24/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العقرب الإثنين 24/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العقرب الإثنين 24/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العقرب

مهنياً: لا تكن متذمراً مهما سعى بعضهم للضغط عليك، فقدرتك فائقة لمعالجة أي عثرة تعترض طريقك وإيجاد الحلول الناجعة لأي مشكلة

عاطفياً: تشعر أنّ علاقتك بالشريك لا تواجه صعوبات على صعيد التعاطي معه، وما كنت تتوقّعه منه غير معاكس لرغباتك

صحياً: نقص المناعة الذي تشعر به اليوم سببه الكسل وعدم القيام بنشاطات مفيدة للجسم

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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