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حظك اليوم برج العذراء الإثنين 24/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العذراء الإثنين 24/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء الإثنين 24/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العذراء

مهنياً: تتعلم الجديد وتقبل على النجاح، وبما أنك شخص منطقي أتوّقع منك القيام بعض التدابير الوقائية بغية عدم الوقع في فخاخ الحسّاد

عاطفياً: الغيرة غير المبرّرة من الشريك تسهم في زيادة التباعد بينكما، وقد تكون لذلك انعكاسات سلبية غير متوقعة على المدى المنظور

صحياً: مشكلات صحية في الأسنان والسمع، خذ وقتاً للراحة والاسترخاء

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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