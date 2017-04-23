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حظك اليوم برج السرطان الإثنين 24/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج السرطان الإثنين 24/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج السرطان الإثنين 24/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج السرطان

مهنياً: مشاريع بالجملة لكن التمويل المطلوب غير متوافر، فحاول أن تشرح وجهة نظرك لعلك تجد آذاناً صاغية

عاطفياً: الوحدة سلاح قاتل، لكنك تتخطاها بمساعدة بعض الأصدقاء، وتظهر النتائج سريعاً من خلال اصطحاب الشريك في رحلة شهر عسل

صحياً: لا مشاكل صحية عموماً هذا اليوم، وهذا دليل عافية فاطمئن

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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