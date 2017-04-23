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حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 24/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 24/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 24/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجوزاء

مهنياً: تلاقي النجاح والأفراح وتبرهن عن قدرات كبيرة وتحقق المرتجى، وقد تتلقى خبراً جيداً وتفرح بأجواء مؤاتية

عاطفياً: تعيش لحظات جميلة جداً تستعيد خلالها ثقة الحبيب بك، وتتحرر من العقد والتحفّظات والالتزامات والقيود التي تكبلك

صحياً: عليك أخذ إجازة لتجدد نشاطك وتستعيد قوتك لممارسة أعمالك بارتياح كبير

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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