أخبار عاجلة

المصري يبحث عن مصالحة جماهيره عبر بوابة الزمالك -
التشكيل المتوقع للأهلي أمام طنطا -
عاجل.. ارتباك شديد بالخط الأول لمترو الأنفاق وغضب كبير بين المواطنين وبيان عاجل للشركة لطمأنتهم وللكشف عن السبب -
عاجل.. مصرع وإصابة 20 شخص منذ قليل والدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة خلال دقائق قليلة والصحة تصدر بياناً تكشف فيه التفاصيل -
بالصور.. وزير التموين: لا يمكن زيادة الدعم التمويني في رمضان إلا بموافقة "الجارحي" -
وزير التموين: لا يمكن زيادة الدعم التمويني في رمضان إلا بموافقة "المالية" -
«سواريز» يهنئ «ميسي» بعد الكلاسيكو: اللاعب الأفضل في التاريخ -
احذر: 3 أنواع من الأدوية الشهيرة المتداولة بالأسواق تسبب السرطان وأمراض الكبد وتلف الأعصاب والجلطة -
8 الصبح - كلمات رائعة وتأثر ودموع من الكابتن عصام عبد المنعم فى حق جماهير النادي الأهلي -
بالأسماء.. حركة تنقلات الموسعة بين مديري المستشفيات والإدارات الصحية بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج الثور الإثنين 24/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج الثور الإثنين 24/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور الإثنين 24/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: تصرفات أحد الزملاء العشوائية قد تسيء إلى صورتك الحقيقية، لكنّك قادر على توضيح الأمور قبل فوات الأوان

عاطفياً: تمتلك قدرة فائقة على الإقناع، ذلك من شأنه أن يساعدك في تبرير خطواتك المقبلة تجاه الشريك الذي تحبه كثيراً

صحياً: لا تسلّم نفسك لأصحاب المدعين بالشأن الصحي، بل استشر أصحاب الاختصاص

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 24/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 24/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 24/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 24/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 24/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 24/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 24/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 24/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى