حظك اليوم برج الثور الإثنين 24/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الثور

مهنياً: تصرفات أحد الزملاء العشوائية قد تسيء إلى صورتك الحقيقية، لكنّك قادر على توضيح الأمور قبل فوات الأوان



عاطفياً: تمتلك قدرة فائقة على الإقناع، ذلك من شأنه أن يساعدك في تبرير خطواتك المقبلة تجاه الشريك الذي تحبه كثيراً



صحياً: لا تسلّم نفسك لأصحاب المدعين بالشأن الصحي، بل استشر أصحاب الاختصاص

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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