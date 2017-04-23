أخبار عاجلة

المصري يبحث عن مصالحة جماهيره عبر بوابة الزمالك -
التشكيل المتوقع للأهلي أمام طنطا -
عاجل.. ارتباك شديد بالخط الأول لمترو الأنفاق وغضب كبير بين المواطنين وبيان عاجل للشركة لطمأنتهم وللكشف عن السبب -
عاجل.. مصرع وإصابة 20 شخص منذ قليل والدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة خلال دقائق قليلة والصحة تصدر بياناً تكشف فيه التفاصيل -
بالصور.. وزير التموين: لا يمكن زيادة الدعم التمويني في رمضان إلا بموافقة "الجارحي" -
وزير التموين: لا يمكن زيادة الدعم التمويني في رمضان إلا بموافقة "المالية" -
«سواريز» يهنئ «ميسي» بعد الكلاسيكو: اللاعب الأفضل في التاريخ -
احذر: 3 أنواع من الأدوية الشهيرة المتداولة بالأسواق تسبب السرطان وأمراض الكبد وتلف الأعصاب والجلطة -
8 الصبح - كلمات رائعة وتأثر ودموع من الكابتن عصام عبد المنعم فى حق جماهير النادي الأهلي -
بالأسماء.. حركة تنقلات الموسعة بين مديري المستشفيات والإدارات الصحية بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«البحث العلمي»: 7 ملايين جنيه لمشروعات التخرج ذات الأفكار الابتكارية

Google+ Print
«البحث العلمي»: 7 ملايين جنيه لمشروعات التخرج ذات الأفكار الابتكارية «البحث العلمي»: 7 ملايين جنيه لمشروعات التخرج ذات الأفكار الابتكارية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نظمت جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، منتدى الحوار، بالتعاون مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال، حول تكامل الجامعة والصناعة، تحت شعار "بلدنا أحلى بشبابها"، في إطار احتفال جامعة الإسكندرية باليوبيل الماسي، بهدف الوصول إلى حلول عملية لسد الفجوة بين الدراسات الأكاديمية بالجامعات المصرية ومتطلبات واحتياجات سوق العمل.

قال الدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن الأكاديمية تهتم بالاقتصاد المعرفي وثقافة الابتكار ودعم الحاضات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تقدم 150 ألف جنيه لكل صاحب فكرة تكنولوجية تخدم المجتمع المصرى وتتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأضاف فاروق أن الأكاديمية تخصص 7 ملايين جنيه لدعم مشروعات التخرج التي تحتوي على أفكار ابتكارية، مؤكدًا على أهمية دور البحث العلمي في تلبية احتياجات الصناعات المصرية وقطاع الأعمال.

من جانبه، أكد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، على أهمية التعاون والتكامل بين الجامعة والصناعة والاستثمار، لتقليل الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، وسد احتياجات المجتمع من التخصصات المختلفة، ومواجهة أزمة البطالة في  وطرح الفرص البديلة لشباب الخريجين.

وأوضح الكردي أن نسبة الشباب في مصر تمثل 60% من المجتمع، وأن فرص العمل المتاحة لا تستوعب هذه النسبة، ما يستوجب فتح مجالات عمل جديدة.

وعرض استراتيجية جامعة الإسكندرية في الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل وتأهيل الخريج لمواكبة سوق العمل المحلي والعالمي، مشيرًا إلى أن الجامعة حاليًا تطور البرامج الدراسية وتهتم بالبرامج البينية، التي تهدف إلى التكامل بين التخصصات وتؤدي إلى إنشاء تخصصات جديدة.

وقال الدكتور سعيد عبد العزيز، الأستاذ بكلية التجارة محافظ الشرقية الأسبق، إن هناك فجوة بين الخريجين وسوق العمل، مشيرًا إلى أن 80% من التعليم مكونه استهلاكي وليس استثماريًا.

وأوضح عبد العزيز أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي الأمل في حل مشكلة البطالة.

وتحدث حسام فريد، عضو مجلس إدارة الصناعات المصرية، عن مشكلة عدم ربط التعليم بسوق العمل، مشيرًا إلى أهمية تأصيل ثقافة العمل لدى المواطن المصري من خلال إنشاء مراكز تدريبية تربط التعليم بسوق العمل ويكون مسئول عنها أهل الصنعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
المصري يبحث عن مصالحة جماهيره عبر بوابة الزمالك

المصري يبحث عن مصالحة جماهيره عبر بوابة الزمالك

عاجل.. مصرع وإصابة 20 شخص منذ قليل والدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة خلال دقائق قليلة والصحة تصدر بياناً تكشف فيه التفاصيل

عاجل.. مصرع وإصابة 20 شخص منذ قليل والدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة خلال دقائق قليلة والصحة تصدر بياناً تكشف فيه التفاصيل

8 الصبح - الكابتن عصام عبد المنعم عن محمد الخطيب "بيبو" : أحسن لاعب كرة قدم جاء فى تاريخ مصر

8 الصبح - الكابتن عصام عبد المنعم عن محمد الخطيب "بيبو" : أحسن لاعب كرة قدم جاء فى تاريخ مصر

مساء الأنوار: لقاء مع مجموعة من نجوم فريق المصرى وحديث عن مباراة الزمالك المرتقبة

مساء الأنوار: لقاء مع مجموعة من نجوم فريق المصرى وحديث عن مباراة الزمالك المرتقبة