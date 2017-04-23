«البحث العلمي»: 7 ملايين جنيه لمشروعات التخرج ذات الأفكار الابتكارية

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نظمت جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، منتدى الحوار، بالتعاون مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال، حول تكامل الجامعة والصناعة، تحت شعار "بلدنا أحلى بشبابها"، في إطار احتفال جامعة الإسكندرية باليوبيل الماسي، بهدف الوصول إلى حلول عملية لسد الفجوة بين الدراسات الأكاديمية بالجامعات المصرية ومتطلبات واحتياجات سوق العمل.

قال الدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن الأكاديمية تهتم بالاقتصاد المعرفي وثقافة الابتكار ودعم الحاضات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تقدم 150 ألف جنيه لكل صاحب فكرة تكنولوجية تخدم المجتمع المصرى وتتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأضاف فاروق أن الأكاديمية تخصص 7 ملايين جنيه لدعم مشروعات التخرج التي تحتوي على أفكار ابتكارية، مؤكدًا على أهمية دور البحث العلمي في تلبية احتياجات الصناعات المصرية وقطاع الأعمال.

من جانبه، أكد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، على أهمية التعاون والتكامل بين الجامعة والصناعة والاستثمار، لتقليل الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، وسد احتياجات المجتمع من التخصصات المختلفة، ومواجهة أزمة البطالة في مصر وطرح الفرص البديلة لشباب الخريجين.

وأوضح الكردي أن نسبة الشباب في مصر تمثل 60% من المجتمع، وأن فرص العمل المتاحة لا تستوعب هذه النسبة، ما يستوجب فتح مجالات عمل جديدة.

وعرض استراتيجية جامعة الإسكندرية في الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل وتأهيل الخريج لمواكبة سوق العمل المحلي والعالمي، مشيرًا إلى أن الجامعة حاليًا تطور البرامج الدراسية وتهتم بالبرامج البينية، التي تهدف إلى التكامل بين التخصصات وتؤدي إلى إنشاء تخصصات جديدة.

وقال الدكتور سعيد عبد العزيز، الأستاذ بكلية التجارة محافظ الشرقية الأسبق، إن هناك فجوة بين الخريجين وسوق العمل، مشيرًا إلى أن 80% من التعليم مكونه استهلاكي وليس استثماريًا.

وأوضح عبد العزيز أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي الأمل في حل مشكلة البطالة.

وتحدث حسام فريد، عضو مجلس إدارة الصناعات المصرية، عن مشكلة عدم ربط التعليم بسوق العمل، مشيرًا إلى أهمية تأصيل ثقافة العمل لدى المواطن المصري من خلال إنشاء مراكز تدريبية تربط التعليم بسوق العمل ويكون مسئول عنها أهل الصنعة.