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محافظ الإسكندرية: زيادة أعداد القوافل الطبية في المناطق الشعبية

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محافظ الإسكندرية: زيادة أعداد القوافل الطبية في المناطق الشعبية محافظ الإسكندرية: زيادة أعداد القوافل الطبية في المناطق الشعبية

التحرير

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قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إنه وجه جميع رؤساء الأحياء بالمحافظة لزيادة عدد القوافل الطبية والخدمية الشاملة في المناطق الشعبية التي بحاجة إلى مثل هذه الخدمات، كخطوة لتطوير الخدمات المقدمة لأهالي الإسكندرية وتزويد المناطق الشعبية بكافة الخدمات التموينية والطبية والخدمية.

وأعلن سلطان، في تصريح له، اليوم الأحد، أن المحافظة بصدد التنسيق مع مديرية الصحة والمديريات الخدمية بالمحافظة لعمل قوافل مجمعة شاملة في جميع المناطق التي بحاجة إلى هذا بالثغر، كما وجه رؤساء الأحياء بضرورة الاستماع إلى جميع شكاوى المواطنين وسرعة تلبيه احتياجاتهم وحل مشكلاتهم.

وأقام حي المنتزه أول برئاسة اللواء خالد حسن، فاعليات القافلة الخدمية بعزبة النخل، وتم خلال القافلة تجميع 85 استمارة رقم قومي وتجميع البيانات لاستخراج الرقم القومي بالمجان، واشتملت القافلة الطبية على عدة تخصصات علي رأسها الأطفال والنساء والتوليد والباطنة، وتم الكشف على 170 حالة في عيادة الباطنة و150 في عيادة الأطفال و185 بعيادة النساء والتوليد.


 

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