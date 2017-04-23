المقاولون العرب يخطف التعادل من سموحة في مباراة مجنونة

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تعادل فريقا سموحة والمقاولون العرب إيجابيا 3-3 في مباراة مجنونة، من مباريات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الممتاز.

افتتح فريق سموحة التسجيل في الدقيقة 7 من الشوط الأول وتعادل محمد ناجي جدو في الدقيقة 17.

وأضاف أحمد نبيل مانجا الهدف الثاني للفريق السكندري في الدقيقة 22، قبل أن يسجل أحمد حسن مكي الهدف الثالث في الدقيقة 66 من زمن المباراة.

وفي الدقيقة 86 سجل رامي عادل الهدف الثاني من ضربة جزاء.

واستطاع أحمد علي إدراك التعادل في الدقيقة 91.

وبهذه النتيجة يتقاسم الفريقان نقاط المباراة ليصبح رصيد فريق سموحة 43 نقطة في المركز الرابع، بينما يصبح رصيد فريق المقاولون العرب 32 نقطة في المركز الحادي عشر.