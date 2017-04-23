غدًا.. استكمال مناقشة معايير اختيار رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

القاهرة- (أ ش أ):

تجتمع الهيئة الوطنية للصحافة، في الثانية من ظهر غد الاثنين؛ لاستكمال مناقشة معايير اختيار رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير واستكمال جدول الأعمال للجلسة السابقة.

وكان كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أكد - في تصريح أمس السبت-، أن إعلان أسماء القيادات الصحفية الجديدة سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم إعلان كل من رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير دفعة واحدة.

وشهدت الجلسة الرسمية الأولى للهيئة إعلان تشكيل هيئة المكتب، حيث تم اختيار عبد الله حسن وكيلا مفوضا، والدكتور عصام فرج وكيلا، ونايف عبد الله أمينا عاما.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إن أولى الضوابط لتولي المناصب في الصحف القومية هي: "الكفاءة المهنية، وعنصر الخبرة، والقدرة على التواصل مع كافة الصحفيين ولَم الشمل، ومعالجة مشاكل الزملاء والأزمات الموجودة".