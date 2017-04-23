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كريستال بالاس يقلب الطاولة على ليفربول في البريميرليج

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كريستال بالاس يقلب الطاولة على ليفربول في البريميرليج كريستال بالاس يقلب الطاولة على ليفربول في البريميرليج

التحرير

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خسر فريق ليفربول من مضيفه، كريستال بالاس، بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد، على ملعب الأنفيلد، في إطار مباريات الأسبوع الـ34 من الدوري الإنجليزي. 

أحرز ليفربول هدفه الوحيد في الدقيقة الـ24 عن طريق اللاعب فيليب كوتينيو، ثم عادل بالاس النتيجة في الدقيقة 42 عن طريق كريستيان بنتيكي، ثم يعود بنتيكي مرة أخري ويحرز هدف التقدم في الدقيقة الـ74 من عمر المباراة. 

ورقع كريستال بالاس رصيده للنقطة 38 ليحتل المركز الثالث عشر مؤقتًا، بينما يتوقف رصيد ليفربول عند النقطة 66 في المركز الثالث بجدول البريميرليج. 

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التحرير

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