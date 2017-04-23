فرنسا: انتهاء التصويت في غالبية اللجان الانتخابية

باريس - (أ ش أ):

انتهى، اليوم الأحد، في تمام السابعة مساءًا، بالتوقيت المحلي لفرنسا، التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي يتنافس فيها 11 مرشحًا، بينما يستمر الاقتراع حتى الثامنة مساء في بعض المدن الكبرى من بينها العاصمة باريس.

وقد بدأت على الفور عملية فرز الأصوات في اللجان التى أغلقت أبوابها على أن تعلن النتائج أول بأول.

وكان الناخبون في فرنسا قد توافدوا منذ الثامنة صباحًا على اللجان الانتخابية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد والبالغ عددها 66546 لجنة وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة؛ حيث أنه للمرة الأولى تجرى انتخابات رئاسية في فرنسا تحت نظام الطوارىء الساري في البلاد منذ هجمات نوفمبر 2015 الإرهابية.

وتقدر نسبة الممتنعين عن التصويت بنحو 20 % بحسب معهد "إيلاب" لاستطلاعات الرأي، وذلك على عكس التوقعات بأن تتجاوز 30 %.