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"الأعلى للجامعات" يوافق على إنشاء معهد لتطوير الدواء بكفر الشيخ

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"الأعلى للجامعات" يوافق على إنشاء معهد لتطوير الدواء بكفر الشيخ "الأعلى للجامعات" يوافق على إنشاء معهد لتطوير الدواء بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

الدكتور ماجد القمري

كفر الشيخ - أ ش أ:

قال رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور ماجد القمري، إن المجلس الأعلى للجامعات وافق على إنشاء معهد اكتشاف وتطوير الدواء بجامعة كفر الشيخ.

وأضاف القمري، في تصريح اليوم الأحد، أن هذا المعهد يعتبر أول معهد بحثي تطبيقي في مجال اكتشاف وتطوير الدواء في والأول في المنطقة العربية وشمال إفريقيا؛ مما يضع مصر في مقدمة الدول التي تهتم بهذا المجال الحيوي الذي يساهم بفاعلية ليس فقط في مجال الصحة العامة ولكن أيضا في التنمية الاقتصادية وتقليص الفجوة الموجودة بين مصر والعالم المتقدم في مجال اكتشاف وتطوير الدواء.

وأوضح أن مجال اكتشاف الدواء من المجالات الواعدة والتي باتت الدول الكبرى تضخ الملايين من الدولارات من أجل تطويرها، ويعني تطوير الدواء الحصول على معلومات حول امتصاصه وتوزيعه والجرعة المناسبة والتأثيرات الجانبية وكيفية تفاعله مع الأدوية الأخرى.

وتابع القمري أن الجامعة تعد بيت خبرة متميز للبحوث التعاقدية والاستشارات العلمية التي سيجري تنفيذها بموجب عقود لصالح الجهات المستفيدة؛ مما يساهم في اندماج الجامعة مع القطاعات الإنتاجية والخدمية بالمجتمع المحلي والدولي.​

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