ننشر أسماء المصابين في حريق مصنع زجاج بالمحلة

الغربية – مروة شاهين:

حصلت "مصراوي" على أسماء المصابين السبع في حريق مصنع السجاعي لتصنيع الزجاج بالمحلة الكبرى.

وقالت مصادر أمنية لـ"مصراوي" إن هناك شخصين تعرضا للإصابة بجروح في الرأس هما "محمود عبد الفتاح قطب 50 سنة، ومحمد أحمد السيد نور الدين 35 سنة"، بينما أصيب "هانم عبد الله شادي، عبدالله كفراوي، عرفان مسعد النشار، ثنيه محمد عبد الحميد، وهيثم السجاعي" بحالات اختناق.

وأكد العقيد تامر أبوالنجا، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة الكبري، إن كل المصابين نُقلوا إلى طوارىء مستشفى المحلة العام لعلاجهما، وجميعهم مصابين بحالات اختناق وحروق سطحية.

يشار إلى أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق، الذي أسفر عن وقوع خسائر بشرية تقدر بـ10 ملايين جنيه.