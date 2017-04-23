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القوى العاملة || تعلن اليوم عن بدء قبول الطلبات لوظيفة 3743 وظيفة براتب شهري يصل ل3000 جنيه .. تعرف علي التفاصيل

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القوى العاملة || تعلن اليوم عن بدء قبول الطلبات لوظيفة 3743 وظيفة براتب شهري يصل ل3000 جنيه .. تعرف علي التفاصيل القوى العاملة || تعلن اليوم عن بدء قبول الطلبات لوظيفة 3743 وظيفة براتب شهري يصل ل3000 جنيه .. تعرف علي التفاصيل

تشهد البلاد ظروف اقتصادية طاحنة، وفي ظل هذه الظروف أصبحت الوظيفة الحكومية هي الملاذ لكل مواطن مصري، لأن الوظيفة توفر للمواطن دخل شهري ثابت حتى وإن كان هذا الدخل لا يكفين ولكنه موجود ويعتمد عليه، وتحاول القوى العاملة توفير وظائف للشباب من الجنسين، ودائماً تسعى لتقضي على مشكلة البطالة التي تهدد الدول، قد أعلنت وزارةالقوى العاملة عن توفير 3743 فرصة عمل للشباب براتب يصل ل3000 جنيه.

المناطق المتوفر بها فرص العمل

تتوفر 860 وظيفة ب4 شركات في منطقة شبرا الخيمة، وفي منطقة أبو زعبلوالمنطقة الصناعية والخانكة تتوفر1635 فرصة عمل ب3 شركات، وفي قليوب تتوفر497 فرصة ب12 شركة، وفي بنها تتوفر751 وظيفة 15 شركة.

المؤهلات المراد توظيفها

تعلن الوزارة عن المؤهلات التي تشغل هذه الوظائف، وهي خريجي كليات الطب والتمريض والهندسة وعلوم وحاسبات و الحاصلين على المؤهلات العليا، والدبلومات الفنية والصناعية والمؤهلات المتوسطة ودون المؤهل، وأشار مدير القوى العاملة بمحافظة القليوبية” فتحي دسوقي” أن هذه التعيينات سوف يؤمن عليها إختماعياً، وتعرض استمارة رقم 1 تأمينات على وزير القوى العاملة ” محمد سعفان” وذلك حسب تعليمات سيادته.

الأجور التي يحصل عليها الموظف

الأجور تبدأمن 1000جنيه إلى 3000جنيه وتكون حسب نوع العمل والخبرة ، وبعض المهن سوف يتم تقاضيها لمرتباتها باليوم، ويضاف لهم البدلات والحوافز وهم عمال التعبئة.

شروط التقديم.

يقبل تقديم الطلبات من الشخص نفسة حيث يقدم الطلب إلى بالقوى العاملة بالقليوبية” بنها كورنييش النيل ، أمام ديوان عام المحافظة، وتقبل الطلبات بداية من الأحد 23أبريل وحتى الثلاثاء 2 مايو القادم من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً  كل يوم ماعدا يومي الجمعة والسبت.

 

 

المصدر : فايف

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