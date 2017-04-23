الحماية المدنية تُخمد حريق المحلة.. والحصيلة 7 إصابات (صور)

الغربية - مروة شاهين:

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية، اليوم الأحد، من إخماد حريق اندلع بأحد مصانع الزجاج في مدينة المحلة الكبرى، فيما أسفرت الحادثة عن إصابة 7 أشخاص بالاختناق، نُقلوا إلى مستشفى المحلة العام.

ودفعت الحماية المدنية بأكثر من 6 سيارات في محاولة إخماد النيران، التي التهمت محتويات مخازن الطابقين الثالث والرابع.

انتقل إلى موقع الحادثة رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة تامر أبوالنجا، يرافقه المستشار أسامة خليل رئيس حي ثان المحلة، وعدد من القيادات التنفيذية، واللواء زكريا عباس حكمدار مديرية الأمن بالمحلة وسمنود، والعقيد أشرف عمارة مأمور قسم ثان المحلة.

كما دفعت الأجهزة الأمنية بدوريات شرطية لتأمين محيط المصنع، بينما قرر المستشار وليد عطوة، رئيس نيابة ثان المحلة، ندب خبراء من الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق، والتحقيق في ملابساته. ​