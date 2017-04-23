وزير البيئة ومحافظ الإسكندرية يبحثان نقل المخلفات من المناطق السكنية والشوارع

كتبت- مادي غيث:

التقى الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، الأحد، بمحافظ الإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب وشركة نهضة مصر لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة فيما يخص منظومة المخلفات بالإسكندرية.

وتناول اللقاء إمكانية تعاقد محافظة الإسكندرية مع شركة "نهضة مصر" للقيام بعملية جمع ونقل المخلفات من المناطق السكنية والشوارع إلى المحطات الوسيطة وإدارة المدفن الصحي بمدينة الحمام لمدة ثلاث سنوات مع مراعاة العقد السابق والزيادة في قانون المناقصات والمزايدات ونسبة التضخم السنوي التي يحددها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وذكر بيان صادر عن وزارة البيئة، أن المحافظة ستمد التعاقد مع "الهيئة العربية للتصنيع" لنقل المخلفات البلدية من المحطات الوسيطة إلى مدفن الحمام، لحين فتح سجل لقيد الشركات التي ترغب في القيام بعملية النقل من المحطات الوسيطة لمدفن الحمام والقيام بعملية الطرح.

وتتولى وزارة البيئة، توفير الدعم الفني اللازم لدراسة كراسات الشروط والمناقصات لخدمات إدارة المخلفات بمحافظة الإسكندرية، إضافة الى القيام بتأجير تمويلي للمعدات والسيارات التي قامت وزارة البيئة بدعمها لمحافظة الإسكندرية إلى شركة نهضة مصر .