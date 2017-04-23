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كارثة بالفيديو || مدرس يعتدي جنسيا على الطالبات في مدرسة العقاد الابتدائية .. وولي أمر يروي تفاصيل تقشعر لها الأبدان

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كارثة بالفيديو || مدرس يعتدي جنسيا على الطالبات في مدرسة العقاد الابتدائية .. وولي أمر يروي تفاصيل تقشعر لها الأبدان كارثة بالفيديو || مدرس يعتدي جنسيا على الطالبات في مدرسة العقاد الابتدائية .. وولي أمر يروي تفاصيل تقشعر لها الأبدان

انتشر  التحرش والاعتداء الجنسي على الأطفال بشكل مخيف في المجتمع المصري ليصل لحد الاعتداء على التلاميذ في المدارس الابتدائية والإعدادية، وفي حادثه جديدة تقشعر لها الأبدان يقوم مدرس بمدرسة العقاد في الاعتداء على طالبتين في الصف الخامس الابتدائي.

ويروي والد أحد الطالبتين ،محمد سامى، تفاصيل مؤلمة حول الحادث، طبقا لما روته له ابنته، حيث يؤكد أن بداية معرفته بالواقعة هو خوف ابنته ورفضها الشديد من الذهاب إلى المدرسة، مشيرا إلى أن الم حاولت معرفة السبب من ابنتها وراء عدم رغبتها في الذهاب بالمدرسة لتصدم الأم من ما تقوله طفلتها .

 

حيث قال الوالد

“ابنتي حكت لي أن المدرس نادى عليها هي وزميلتها عشان تجيب له شاي، وقالها اقفلي الباب وبعدها بدأ يتحرش بها جنسيًا، حيث بدأ تقبيلها ووضع يده على مناطق في جسدها وتعامل معها على أنها زوجته”

وأشار والدة الطالبة، أنه على الفور قام بتحرير محضر بالنيابة العامة بقسم العجوزة برقم 8830 جنح العجوزة، مشيرا إلى حتى الآن لم يتحرك أحد من المسئولين، قائلًا: “الظاهر إنه مسنود على حد”، لافتا إلى أن المدرس يقوم بإرسال رسائل تهديد إلى مدير المدرسة بسبب قراره بوقفه.

كما طالب والدة الطالبة، وزير التربية والتعليم بتشديد الرقابة على المدارس ووضع حد نهائي للتعدي على الطلاب والطالبات بالمدارس الذي أصبح ظاهرة ترعب العديد من المواطنين، حيث قال الوالد في رسالته للوزير

“انزل من مكتبك وشوف المدارس بيحصل فيها إيه.. كل يوم مدرس يعتدى على طلاب.. حكم ضميرك وحط نفسك مكان الشعب كله”

 

 

المصدر : فايف

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