محافظ دمياط يشهد احتفالية «المحاربين القدماء وضحايا الحرب»

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كتبت: سميرة حسن

أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اعتزازه وتقديره للقوات المسلحة المصرية ورجالها الأبطال وشهدائها الأبرار الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداءً لأمن واستقرار البلاد.

وأضاف المحافظ، في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في احتفالية جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بيوم الشهيد والمحارب القديم وتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من أبناء محافظة دمياط إلى أن جمعية المحاربين القدماء ومصابي الحروب هي إحدى أعرق الجمعيات العالمية والتي أخذت على عاتقها تقديم أفضل سبل الرعاية للضحايا وتنمية قدراتهم بالنسبة للمصابين، إيمانا من القوات المسلحة بما قدمه أبنائها من تضحيات.

وقدم محافظ دمياط خالص تعازيه ﻷسر الشهداء مشيرا أن لولا شجاعة وبسالة أولادهم ما كنا موجودين ونحن مستمرون ضمن سلسلة عطاء متواصلة لأجل هذا الوطن.

وأشارالمحافظ إلى أن القوات المسلحة قدمت أجيالًا لها بطولات سجلها وحفظها التاريخ دافعت بكل شجاعة وبسالة للحفاظ على عزة وكرامة الوطن الغالي مصر.

حضر الاحتفالية اللواء أركان حرب السيد الغالي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب واللواء سامي حموده السكرتير العام لمحافظة دمياط واللواء هشام الحفناوي مساعد مدير أمن دمياط وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأسر الشهداء والمصابين وذلك بقصر الثقافة بدمياط.

وبدوره، أكد اللواء أركان حرب السيد الغالي مدير جمعية المحاربين القدماء أن الجمعية تلبي كافة مطالب أسر الشهداء والمصابين وتقدم كافة أوجه الرعاية والمساندة لأسرهم تقديرًا وعرفانًا لما قدموه من تضحيات بالدم دفاعًا عن عزة وكرامة ومقدرات الوطن.

وأضاف أن كافة الشهداء والمصابين في قلوبنا وعلى رؤسنا ونبحث معظم طلباتهم والتي غالبا ما تكون مجابة دائما.

واختتم مدير جمعية المحاربين القدماء ومصابي العمليات الحربية بتقديم تحية إعزاز وتقدير لكل شهيد ومقاتل وكل من دافع ويدافع عن مصرنا الحبيبة.