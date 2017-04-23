أخبار عاجلة

المصري يبحث عن مصالحة جماهيره عبر بوابة الزمالك -
التشكيل المتوقع للأهلي أمام طنطا -
عاجل.. ارتباك شديد بالخط الأول لمترو الأنفاق وغضب كبير بين المواطنين وبيان عاجل للشركة لطمأنتهم وللكشف عن السبب -
عاجل.. مصرع وإصابة 20 شخص منذ قليل والدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة خلال دقائق قليلة والصحة تصدر بياناً تكشف فيه التفاصيل -
بالصور.. وزير التموين: لا يمكن زيادة الدعم التمويني في رمضان إلا بموافقة "الجارحي" -
وزير التموين: لا يمكن زيادة الدعم التمويني في رمضان إلا بموافقة "المالية" -
«سواريز» يهنئ «ميسي» بعد الكلاسيكو: اللاعب الأفضل في التاريخ -
احذر: 3 أنواع من الأدوية الشهيرة المتداولة بالأسواق تسبب السرطان وأمراض الكبد وتلف الأعصاب والجلطة -
8 الصبح - كلمات رائعة وتأثر ودموع من الكابتن عصام عبد المنعم فى حق جماهير النادي الأهلي -
بالأسماء.. حركة تنقلات الموسعة بين مديري المستشفيات والإدارات الصحية بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

محافظ دمياط يشهد احتفالية «المحاربين القدماء وضحايا الحرب»

Google+ Print
محافظ دمياط يشهد احتفالية «المحاربين القدماء وضحايا الحرب» محافظ دمياط يشهد احتفالية «المحاربين القدماء وضحايا الحرب»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتبت: سميرة حسن

أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اعتزازه وتقديره للقوات المسلحة المصرية ورجالها الأبطال وشهدائها الأبرار الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداءً لأمن واستقرار البلاد.

وأضاف المحافظ، في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في احتفالية جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بيوم الشهيد والمحارب القديم وتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من أبناء محافظة دمياط إلى أن جمعية المحاربين القدماء ومصابي الحروب هي إحدى أعرق الجمعيات العالمية والتي أخذت على عاتقها تقديم أفضل سبل الرعاية للضحايا وتنمية قدراتهم بالنسبة للمصابين، إيمانا من القوات المسلحة بما قدمه أبنائها من تضحيات.

وقدم محافظ دمياط خالص تعازيه ﻷسر الشهداء مشيرا أن لولا شجاعة وبسالة أولادهم ما كنا موجودين ونحن مستمرون ضمن سلسلة عطاء متواصلة لأجل هذا الوطن.

وأشارالمحافظ إلى أن القوات المسلحة قدمت أجيالًا لها بطولات سجلها وحفظها التاريخ دافعت بكل شجاعة وبسالة للحفاظ على عزة وكرامة الوطن الغالي .

حضر الاحتفالية اللواء أركان حرب السيد الغالي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب واللواء سامي حموده السكرتير العام لمحافظة دمياط واللواء هشام الحفناوي مساعد مدير أمن دمياط وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأسر الشهداء والمصابين وذلك بقصر الثقافة بدمياط.

وبدوره، أكد اللواء أركان حرب السيد الغالي مدير جمعية المحاربين القدماء أن الجمعية تلبي كافة مطالب أسر الشهداء والمصابين وتقدم كافة أوجه الرعاية والمساندة لأسرهم تقديرًا وعرفانًا لما قدموه من تضحيات بالدم دفاعًا عن عزة وكرامة ومقدرات الوطن.

وأضاف أن كافة الشهداء والمصابين في قلوبنا وعلى رؤسنا ونبحث معظم طلباتهم والتي غالبا ما تكون مجابة دائما.

واختتم مدير جمعية المحاربين القدماء ومصابي العمليات الحربية بتقديم تحية إعزاز وتقدير لكل شهيد ومقاتل وكل من دافع ويدافع عن مصرنا الحبيبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
المصري يبحث عن مصالحة جماهيره عبر بوابة الزمالك

المصري يبحث عن مصالحة جماهيره عبر بوابة الزمالك

عاجل.. مصرع وإصابة 20 شخص منذ قليل والدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة خلال دقائق قليلة والصحة تصدر بياناً تكشف فيه التفاصيل

عاجل.. مصرع وإصابة 20 شخص منذ قليل والدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة خلال دقائق قليلة والصحة تصدر بياناً تكشف فيه التفاصيل

8 الصبح - الكابتن عصام عبد المنعم عن محمد الخطيب "بيبو" : أحسن لاعب كرة قدم جاء فى تاريخ مصر

8 الصبح - الكابتن عصام عبد المنعم عن محمد الخطيب "بيبو" : أحسن لاعب كرة قدم جاء فى تاريخ مصر

مساء الأنوار: لقاء مع مجموعة من نجوم فريق المصرى وحديث عن مباراة الزمالك المرتقبة

مساء الأنوار: لقاء مع مجموعة من نجوم فريق المصرى وحديث عن مباراة الزمالك المرتقبة