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فيديو| الجندي: «السلفيين بيرضعوا على التحريم»

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فيديو| الجندي: «السلفيين بيرضعوا على التحريم» فيديو| الجندي: «السلفيين بيرضعوا على التحريم»

التحرير

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استنكر الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، تحريم الدعوة السلفية للإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، قائلًأ: "السلفيين بيرضعوا على تحريم كل ما أحله الله، بيعشقوا كلمة حرام في المناسبات الدينية".

وأضاف الجندي، خلال برنامج"لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة ""، "إحنا بنحتفل وبنتذكر معجزات الله بتتضايق ليه أنت؟، كل شيء عندهم حرام وبينكروه، الإسلام في زمن فتنة عجيب".

وتابع: "الناس بيحرموا مولد النبي وعيد الأم والأكل والشرب وأكل الرنجة والبيض والفسيخ، محرمين علينا كلمة كل سنة وأنت طيب لأخوك المسيحي".


 

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التحرير

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