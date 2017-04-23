«العربي للحوكمة الإلكترونية» يستهدف تحقيق التنمية المستدامة في مصر

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انطلقت اليوم، فاعليات "المنتدى العربى للحكومة الإلكترونية المتواصلة" تحت شعار "الطريق نحو التنمية المستدامة" في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وجامعة الدول العربية، وبالشراكة مع دولة الكويت والمنظمة العربية للتنمية الإدارية (ARADO) وهى إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية.

ويجمع المنتدى العديد من قيادات برامج الحكومة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الدول العربية، إضافة إلى المؤسسات والشركات العالمية والعربية المتخصصة، وشارك فى افتتاح أعمال المنتدى كل من ياسر القاضى وزير الاتصالات واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وحشد من كبار المسئولين العرب فى هذا المجال.

ويهدف المنتدى العربى للحكومة الإلكترونية المتواصلة، إلى وضع معايير علمية ثابتة للتوسع فى تطبيق أسس الحكومة الإلكترونية المتواصلة أو الذكية بمختلف الدول العربية وتحقيق التواصل العربى فى هذا الشأن، ويأتى المنتدى ليبنى على النجاح الذى حققه منتدى الحكومة الإلكترونية الذى تنظمه "نوف إكسبو" فى الكويت، حيث ستكون دورته الجديدة فى نوفمبر المقبل هى الخامسة له على التوالى، ولقد عمل المنظمون على نقل هذه التجربة المتميزة إلى العالم العربى من خلال نافذة المنظمة العربية للتنمية الإدارية كإحدى المنظمات المتخصصة ذات الصلة، وذلك انطلاقا من مصر.

ويصاحب أعمال المنتدى معرض للتقنيات والخدمات التى توفرها الشركات العربية والعالمية من مزودى حلول وخدمات الاتصالات، كما سيتم عرض بعض التجارب العربية والعالمية الناجحة فى مجال تطوير برامج الحكومة الإلكترونية من خلال جلسات المنتدى بمشاركة 12 دولة هى مصر، الأردن، الكويت، السعودية، السودان، الإمارات، البحرين، قطر، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، والمغرب.

المنظمة العربية الإدارية، شرم الشيخ، مصر، الحكومة الإلكترونية، الأردن، الكويت، السعودية، السودان، الإمارات، البحرين، قطر، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، المغرب.