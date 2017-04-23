مجلس النواب يناقش قانون الرياضة و«العلاوة» الأربعاء المقبل

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يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأربعاء المقبل؛ لمناقشة 9 طلبات مناقشه مقدمه من النواب، إضافة إلى مناقشة قانون الرياضة، الذي انتهت منه لجنتا الشباب والرياضة والشئون التشريعية، إضافة إلى منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ويناقش المجلس خلال تلك الجلسة، 9 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة حول سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من المخطط الاستراتيجى والأحوزة العمرانية وخاصة بمحافظة الوادى الجديد، وسياسة الحكومة فى مكافحة الهجرة غير الشرعية، وسياسة الحكومة بشأن حماية البحيرات من التعدي عليها، وأثر ذلك على النهوض بالثروة السمكية من خلال هذه البحيرات، وسياسة الحكومة بشأن تأخر تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، خاصة في مركز المنشأة محافظة سوهاج، وسياسة الحكومة بشأن ضعف وصول مياه الشرب للمواطنين فضلاً عن عدم صلاحيتها خاصة بمحافظة البحيرة وتحديدًا مركز كفر الدوار.

وشملت طلبات المناقشة العامة أيضًا طلب حول سياسة الحكومة بشأن "النهوض بمحصول القطن، ومواجهة أمراض الصيف وخاصة المُعدية نتيجة لعدم تغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكنية فى جميع المحافظات، وإعادة تشغيل بعض الشركات التى صدرت أحكام قضائية بعودتها إلى الدولة وخاصة شركة النصر لصناعة المراجل البخارية، وتطوير أسطول الصيد المصرى بعد أن أدى تهالكه إلى انخفاض كمية الأسماك وزيادة أسعارها فى الأسواق".

وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة تقرير لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشباب والرياضه حول مشروع قانون الرياضة، والتقرير التكميلى للّجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير اللجنـة المشتركـة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئـون الاقتصـادية عـن قـــرار الرئيس رقم 69 لسنة 2017، بالموافقة على التعديل رقم (1) لاتفاق المنحة الموقع بتاريخ 17 أبريل بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل جزء من مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مصر بمبلغ 68 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 2 أغسطس 2016.