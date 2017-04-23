أخبار عاجلة

المصري يبحث عن مصالحة جماهيره عبر بوابة الزمالك -
التشكيل المتوقع للأهلي أمام طنطا -
عاجل.. ارتباك شديد بالخط الأول لمترو الأنفاق وغضب كبير بين المواطنين وبيان عاجل للشركة لطمأنتهم وللكشف عن السبب -
عاجل.. مصرع وإصابة 20 شخص منذ قليل والدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة خلال دقائق قليلة والصحة تصدر بياناً تكشف فيه التفاصيل -
بالصور.. وزير التموين: لا يمكن زيادة الدعم التمويني في رمضان إلا بموافقة "الجارحي" -
وزير التموين: لا يمكن زيادة الدعم التمويني في رمضان إلا بموافقة "المالية" -
«سواريز» يهنئ «ميسي» بعد الكلاسيكو: اللاعب الأفضل في التاريخ -
احذر: 3 أنواع من الأدوية الشهيرة المتداولة بالأسواق تسبب السرطان وأمراض الكبد وتلف الأعصاب والجلطة -
8 الصبح - كلمات رائعة وتأثر ودموع من الكابتن عصام عبد المنعم فى حق جماهير النادي الأهلي -
بالأسماء.. حركة تنقلات الموسعة بين مديري المستشفيات والإدارات الصحية بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

مجلس النواب يناقش قانون الرياضة و«العلاوة» الأربعاء المقبل

Google+ Print
مجلس النواب يناقش قانون الرياضة و«العلاوة» الأربعاء المقبل مجلس النواب يناقش قانون الرياضة و«العلاوة» الأربعاء المقبل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأربعاء المقبل؛ لمناقشة 9 طلبات مناقشه مقدمه من النواب، إضافة إلى مناقشة قانون الرياضة، الذي انتهت منه لجنتا الشباب والرياضة والشئون التشريعية، إضافة إلى منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ويناقش المجلس خلال تلك الجلسة، 9 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة حول سياسة بشأن الانتهاء من المخطط الاستراتيجى والأحوزة العمرانية وخاصة بمحافظة الوادى الجديد، وسياسة الحكومة فى مكافحة الهجرة غير الشرعية، وسياسة الحكومة بشأن حماية البحيرات من التعدي عليها، وأثر ذلك على النهوض بالثروة السمكية من خلال هذه البحيرات، وسياسة الحكومة بشأن تأخر تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، خاصة في مركز المنشأة محافظة سوهاج، وسياسة الحكومة بشأن ضعف وصول مياه الشرب للمواطنين فضلاً عن عدم صلاحيتها خاصة بمحافظة البحيرة وتحديدًا مركز كفر الدوار.

وشملت طلبات المناقشة العامة أيضًا طلب حول سياسة الحكومة بشأن "النهوض بمحصول القطن، ومواجهة أمراض الصيف وخاصة المُعدية نتيجة لعدم تغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكنية فى جميع المحافظات، وإعادة تشغيل بعض الشركات التى صدرت أحكام قضائية بعودتها إلى الدولة وخاصة شركة النصر لصناعة المراجل البخارية، وتطوير أسطول الصيد المصرى بعد أن أدى تهالكه إلى انخفاض كمية الأسماك وزيادة أسعارها فى الأسواق".

وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة تقرير لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشباب والرياضه حول مشروع قانون الرياضة، والتقرير التكميلى للّجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير اللجنـة المشتركـة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئـون الاقتصـادية عـن قـــرار الرئيس رقم 69 لسنة 2017، بالموافقة على التعديل رقم (1) لاتفاق المنحة الموقع بتاريخ 17 أبريل بين حكومة  والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل جزء من مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مصر بمبلغ 68 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 2 أغسطس 2016.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
المصري يبحث عن مصالحة جماهيره عبر بوابة الزمالك

المصري يبحث عن مصالحة جماهيره عبر بوابة الزمالك

عاجل.. مصرع وإصابة 20 شخص منذ قليل والدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة خلال دقائق قليلة والصحة تصدر بياناً تكشف فيه التفاصيل

عاجل.. مصرع وإصابة 20 شخص منذ قليل والدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة خلال دقائق قليلة والصحة تصدر بياناً تكشف فيه التفاصيل

8 الصبح - الكابتن عصام عبد المنعم عن محمد الخطيب "بيبو" : أحسن لاعب كرة قدم جاء فى تاريخ مصر

8 الصبح - الكابتن عصام عبد المنعم عن محمد الخطيب "بيبو" : أحسن لاعب كرة قدم جاء فى تاريخ مصر

مساء الأنوار: لقاء مع مجموعة من نجوم فريق المصرى وحديث عن مباراة الزمالك المرتقبة

مساء الأنوار: لقاء مع مجموعة من نجوم فريق المصرى وحديث عن مباراة الزمالك المرتقبة