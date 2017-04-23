علي جمعة: «اللي بيحرم كل حاجة يعيش في الصحراء ويسبنا في حالنا»

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استنكر الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، حديث البعض بأن الاحتفال بالإسراء والمعراج بدعة.

وأضاف جمعة، خلال برنامج "والله أعلم"، المذاع على قناة "cbc"، أن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج لإحيائها هو تطبيق الشريعة، كالصيام والصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن، والقيام بهذا في يوم مخصوص ليس بدعة.

وتابع: "من يتحدث عن أن كل شئ بدعة، ومن يريد أن يعيش عصر النبي (ص) وليس منهجه، ياخد بعضه ويروح يعيش في الجبل في الصحراء ويسبنا في حالنا، ولا يفرض نموذجه الغريب العجيب على خلق الله".

واستكمل: "الاحتفال بالإسراء والمعراج والمولد النبوي وعاشوراء وبداية رمضان، والعشر الآواخر وغيرها من المناسبات شرعي وليس بدعة وموافق للشريعة الإسلامية".