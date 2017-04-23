«العاملين بالضرائب» تحذر المالية من تنفيذ «خطاب» اتحاد العمال

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، أنها ستتخذ "خطوات" تصعيدية ضد وزير المالية عمرو الجارحي، والدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، حال الاستجابة لخطاب اتحاد عمال مصر، الذي يطالب بعدم الاعتراف بالنقابة أو سداد اشتراكات تأمينية لها بدعوى أنها غير شرعية.

وأوضحت النقابة في بيان اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق على مقابلة رئيس المصلحة الأربعاء المقبل؛ لعرض مطالب العاملين بالمصلحة عليه، كما أنه تم إرسال إنذارات على يد محضر لبعض المأموريات التي نفذت ما جاء بخطاب الاتحاد بشأن النقابة.

وفي نفس السياق، أكد كمال أبو عيطة، مستشار النقابة، ووزير القوى العاملة الأسبق، إن الاتحاد لا يهتم بأمور العمال والعمل النقابي، بل يدير حواراته ضد مصالح العمال أنفسهم لصالح السلطة.



وأوضح أبو عيطة، في تصريحات لـ"التحرير"، أن خطاب جبالي المراغي، رئيس الاتحاد، مخالف للدستور، الذي كفل حق إنشاء التنظيمات النقابية، وأيضًا ضد أحكام القضاء؛ لأن أزمة اتحاد العمال مع النقابات وصلت للمحكمة الدستورية، ولم يصدر حكم فيها بعد إحالتها من مجلس الدولة للنظر في دستورية 4 مواد من القانون 35 لسنة 1976، والخاص بالتنظيمات النقابية.



وأضاف: "للأسف الناس المستعجلة على إنهاء التنظيمات النقابية، والعمل النقابي في مصر، والمحكمة الدستورية لما هتحكم لن تنحاز إلا لما نص عليه الدستور بالحق في إنشاء التنظيمات النقابية".



وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة في 26 يونيو 2016، حيثيات حكمها بإحالة الدعوى القضائية المٌقامة من رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، والتي يطالب فيها بحل النقابات والاتحادات المستقلة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المواد "4 ، 7 ، 13 ، 63" من قانون النقابات العمالية.



وعبر ذلك تلحق نقابة الضرائب العقارية بنقابتي النقل العام وتعليم الكبار ، حيث أرسل اتحاد عمال مصر خطابًا للواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، يطالبه فيه بعدم التعامل ماليًا وإداريًا، استنادًا إلى فتوى صادرة عن قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وأيضًا لأن التنظيمات النقابية المستقلة لم ينص عليها قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، ثم تلاه الخطاب الذي وجهه جبالي المراغي للدكتور عصام توفيق قمر رئيس هيئة تعليم الكبار لمطالبته بما نص عليه الخطاب السالف ذكره.