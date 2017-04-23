فقدت ملابسها وفتاة وضعت لها «منومًا».. 4 مرات تعرضت فيها «هيفاء وهبي» للسرقة

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دائمًا ما يكون النجوم والمشاهير الهدف الأول للصوص، حيث الثروة الكبيرة والممتلكات باهظة الثمن، رغم حرص الكثير من الفنانين على التواجد دائمًا بصحبة الحراسة، لكن ذلك لا يمنع من تعرض بعض منهم للسرقة، ولعل أبرزهم الفنانة اللبنانية "هيفاء وهبي"، التي تعرضت كثيرًا لمحاولات سرقة، نستعرض بعضًا منها فيما يلي..

1- "الحرباية"

تعرضت "هيفاء وهبي" مؤخرًا لسرقة مجوهرات قيمتها ربع مليون جنيه، وذلك أثناء تصوير مسلسلها الجديد "الحرباية"، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، حيث أوضح مقدم برنامج "مزنوق فين"، عبر راديو "إينرجي"، أن "هيفاء" تعرفت على فتاة في المنصورة لتقضي وقتًا معها مما يسمح لها بالاندماج جيدًا في دورها بالمسلسل، ولكن الفتاة وضعت لها منومًا وسرقت مجوهراتها ومتعلقاتها الشخصية.

2- "مريم"

في أغسطس من عام 2015، تعرضت الفنانة "هيفاء وهبي" لموقف غريب أثناء تصوير مسلسلها "مريم"، حيث سرق الكارافان الذي يحتوي على ملابسها في المسلسل، وقالت عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "اليوم الفجر انسرق الكارافان اللي بيحتوي على لبس مسلسل مريم، غيرة أعداء نجاح".

3- مهرجان كان

أثناء توجهها إلى العاصمة الفرنسية "باريس" لحضور مهرجان كان السينمائي في يونيو عام 2013، تعرضت "هيفاء وهبي" لسرقة حقيبتها وجميع أغراضها وجواز سفرها في القطار، ولم يكن معها سوى هاتفها، فاتجهت للسفارة اللبنانية لتحصل على جواز مرور، وهو ما اضطرها للعودة مرة أخرى إلى بيروت للحصول على جواز سفر جديد.

4- سائق أجرة

في أكتوبر من العام الماضي، تعرضت "هيفاء" لمحاولة سرقة أثناء تواجدها في فرنسا، حيث كانت قادمة من لوس أنجلوس إلى باريس، وبينما وصلت إلى مطار شارل ديجول استقلت سيارة أجرة فحاول السائق اختطافها وسرقتها، ولكنها نجت واتجهت للشرطة للتحقيق في الحادث، وجاء ذلك بعد أيام قليلة من تعرض نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية "كيم كارداشيان" للسرقة في باريس من قبل خمسة مسلحين سرقوا منها مجوهرات بقيمة ملايين الدولارات تحت تهديد السلاح.