الزمالك يعلن التشكيل الجديد لجهازه الطبي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن تشكيل الجهاز الطبي الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي سيتولي المهمة خلال الفترة الحالية بقيادة أيمن فريد، خلفًا لطارق سليمان الذي اعتذر عن الاستمرار في منصبه بعد رفض مجلس الإدارة زيادة راتبه.

وجاء تشكيل الجهاز الطبي كالتالي: أيمن فريد رئيس الجهاز، ومحمد عيد طبيب، وعمرو المطراوي أخصائي علاج طبيعي وتأهيل، وإبراهيم عنبه أخصائي علاج طبيعي، وأحمد حسن وياسر ومصطفي مدلكين.

كان منصب طبيب الفريق في الزمالك قد شهد حالة من عدم الاستقرار، وتوالى عليه العديد من الأسماء في الموسم الجاري، مثل "مصطفى المنيري ووليد عبد الرحمن وأيمن زين وطارق سليمان".